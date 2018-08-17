Ростех создаст завод по выпуску киберзащищенных высокоточных станков

Владимир, , 13:42 — REGNUM Новое станкостроительное предприятие по выпуску киберзащищенных высокоточных станков появится во Владимирской области на базе Ковровского электромеханического завода (КЭМЗ). Именно там при участии госкорпорации «Ростех» будет создан станкостроительный кластер, который решит проблему технологической зависимости российской экономики от зарубежного промышленного оборудования, сообщает 17 августа пресс-служба Союза машиностроителей России.

Генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов, принявший участие в выездном совещании в Коврове сообщил, что без собственного станкостроения в России невозможно добиться эффективного импортозамещения и создать собственные технологичные производства.

При этом перевод «военных предприятий на гражданские рельсы», по его словам, позволит решить и задачу загрузки мощностей предприятий ОПК, и способствовать ликвидации технологической зависимости.

«Инвестиции в создание кластера составят около 460 млн рублей до 2024 года», — сказал он.

В настоящее время на КЭМЗ приступили к строительству нового корпуса площадью 5 тыс. кв. м. Предполагается, что ввод нового цеха в эксплуатацию состоится уже в 2019 году. Объем производства в целом по кластеру может достигнуть 650 современных станков в год.

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