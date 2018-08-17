В июле золотовалютные резервы Узбекистана уменьшились на 1%

Ташкент, , 13:53 — REGNUM По состоянию на 1 августа объем чистых золотовалютных резервов Узбекистана составил $26,37 млрд, что на 1,1% меньше, чем 1 июля 2018 года, сообщили 16 августа в пресс-службе Центрального банка республики.

Снижение объема резервов в Центробанке объяснили понижением мировых цен на золото. 1 августа валовые золотовалютные резервы республики составили $27,39 млрд, что на 0,9% меньше, чем месяцем ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 июня 2018 года золотовалютные резервы Узбекистана составляли $28,123 млрд, что на 0,8% меньше, чем 1 мая. Активы в иностранной валюте уменьшились на 2,9%.

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