На Украине сомневаются в эффективности малой приватизации

Киев, , 13:32 — REGNUM Малая приватизация не поможет украинской экономике, заявил глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко, сообщает 17 августа «112 Украина».

По его словам, все объекты, которые будут проданы в ходе малой приватизации, практически ничего не стоят, «один балласт». Как отметил глава днепропетровского офиса компании по обслуживанию инвестиций Investment Service Ukraine Максим Пирогов, малая приватизация также дает возможности для коррупции. В частности, реально рассчитать стоимость объектов практически невозможно. Помимо этого, аукцион может быть прерван в любой момент, а лот выставлен заново — до тех пор, пока его не выкупит заинтересованная сторона.

Напомним, на Украине ранее начали малую приватизацию. Помимо нее будет проходить большая приватизация, на которой продадут крупные гособъекты.