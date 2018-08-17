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На Украине сомневаются в эффективности малой приватизации

Экономика

Она к тому же может дать возможность заработать коррупционерам

На Украине сомневаются в эффективности малой приватизации
Иван Шилов © ИА REGNUM
Кусок. Украина

Киев, 17 августа 2018, 13:32 — REGNUM  Малая приватизация не поможет украинской экономике, заявил глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко, сообщает 17 августа «112 Украина».

По его словам, все объекты, которые будут проданы в ходе малой приватизации, практически ничего не стоят, «один балласт». Как отметил глава днепропетровского офиса компании по обслуживанию инвестиций Investment Service Ukraine Максим Пирогов, малая приватизация также дает возможности для коррупции. В частности, реально рассчитать стоимость объектов практически невозможно. Помимо этого, аукцион может быть прерван в любой момент, а лот выставлен заново — до тех пор, пока его не выкупит заинтересованная сторона.

Напомним, на Украине ранее начали малую приватизацию. Помимо нее будет проходить большая приватизация, на которой продадут крупные гособъекты.

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Большая приватизация на Украине
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