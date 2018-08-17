Шадринский завод наладит выпуск блоков охлаждения для компании из США

Шадринск, Курганская область, , 13:21 — REGNUM Шадринский автоагрегатный завод (ШААЗ, структура Уральской горно-металлургической компании) получил одобрение американской компании Generac Power Systems на серийное производство блоков охлаждения повышенной мощности, сообщает 17 августа пресс-служба предприятия.

Начальник отдела внешнеэкономических связей АО «ШААЗ» Андрей Кибанов пояснил, что сначала завод поставил в США одну установку, выполненную по специальному заказу.

«После этого американская сторона направила запрос на изготовление ещё одного блока-гиганта, но уже для установки с дизельным двигателем», — сказал Кибанов.

Отмечается, что в настоящее время предприятие поставляет в США более двадцати типов теплообменников. По итогам 2017 года объем заказов компании из Соединенных Штатов составил $2,4 млн (примерно 160 млн рублей).

Шадринский автоагрегатный завод — одно из крупнейших российских предприятий по выпуску автомобильных агрегатов. Завод специализируется на производстве радиаторов систем охлаждения автомобильных двигателей, радиаторов систем отопления салона, отопительно-вентиляционных установок и другого оборудования.