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Индия и Узбекистан планируют повысить туристический поток в десятки раз

Экономика

Профильные ведомства двух стран обсудили развитие туризма 16 августа

Индия и Узбекистан планируют повысить туристический поток в десятки раз
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Туристы

Ташкент, 17 августа 2018, 13:31 — REGNUM  Индия и Узбекистан планируют подписать комплексный план мероприятий по активизации узбекско-индийского сотрудничества на 2019−2021 годы, сообщили 16 июля в пресс-службе государственного комитета республики по развитию туризма.

Договоренность о разработке плана была достигнута на встрече заместителя председателя Госкомтуризма Улугбека Касимходжаева с генеральным директором министерства туризма Индии. Стороны намерены увеличить туристический поток в десятки раз.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа в ходе заседания узбекско-индийской межправительственной комиссии Узбекистан предложил создать рабочую группу, которая подготовит соглашение о преференциальной торговле.

Читайте ранее в этом сюжете: Узбекистан предложил Индии организовать преференциальную торговлю

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Туризм
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