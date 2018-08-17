«Чтобы содержать большую массу пенсионеров, нужна крепкая экономика»

Ханты-Мансийск, , 13:13 — REGNUM Пенсионный возраст надо повышать, но не такими темпами и не такой уровень. В представленном для обсуждения законопроекте не прописаны важные аспекты. Во-первых, как будет происходить переподготовка людей предпенсионного возраста. Об этом пока нигде не сказано, но это очень важный вопрос. Во-вторых, надо сохранить в обязательном порядке льготы для трудящихся опасных профессий, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель Ханты-Мансийской окружной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Александр Громут.

Кроме того, по его мнению, поднимать возраст для женщин на восемь лет — это неприемлемо, максимум на пять лет. Менталитет нашего государства — бабушка воспитывает внуков, дети работают, а получится, что бабушки будут работать, а молодым работающим родителям придется сидеть дома.

«Но вносить изменения в пенсионное законодательство, конечно, надо, потому что количество работающих на одного пенсионера существенно сократилось. Это опасный показатель. Наше государство не такое богатое, экономика только начинает подниматься. Для того, чтобы содержать большую массу пенсионеров, нужна достаточно крепкая экономика. В стране пока её нет, в основном, Россия торгует, продает свои ресурсы», поэтому властями предпринимаются альтернативные шаги, — высказал свое мнение Громут.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»