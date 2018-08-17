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Суд запретил возить мусор на свалку Челябинска

Экономика

Муниципальное предприятие «Городской экологический центр» лишилось лицензии

Челябинск, 17 августа 2018, 12:56 — REGNUM  В Челябинске муниципальное унитарное предприятие «Городской экологический центр» лишено лицензии на размещение отходов. Такое решение вынес областной арбитражный суд.

Поводом для этого стали нарушения при захоронении отходов. С заявлением в суд обратилось областное управление Росприроднадзора. Отходы размещались на городской свалке. Официально она была закрыта в 1992 году. Но отходы на неё до сих пор свозят. Этим и занимается «Горэкоцентр».

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, борьба за ликвидацию челябинской свалки идёт уже много.лет. С 1 июля вывоз мусора на неё ограничили. Отходы свозят на полигон под Полетаево и обещают скоро запустить новый постоянный полигон под Чишмой.

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Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора
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