А как же заграница? К вопросу об ужесточении шифрования SIM-карт

Москва, , 12:58 — REGNUM Предложение обязать операторов связи использовать в SIM-картах шифрование, сертифицированное ФСБ, не соотноситься с международным роумингом. Об этом, комментируя инициативу Минкомсвязи РФ, корреспонденту ИА REGNUM сообщил на правах анонимности один из ведущих специалистов известного телекоммуникационного российского холдинга.

«Как наши SIM-карты с шифрованием ФСБ заработают за рубежом? Или как, к примеру, представитель Казахстана будит пользоваться своей картой в России. Мы не можем заставить другие страны внедрять наше шифрование?», — задаётся вопросом эксперт.

Как уже сообщало ИА REGNUM, перевести российских абонентов операторов сотовой связи на SIM-карты, защищённые алгоритмом шифрования, одобренным ФСБ, предложили в Министерстве связи и массовых коммуникаций России. Это предложение возникло из соображений того, что зарубежные системы криптографической защиты не исключают возможности утечки информации о российских абонентах в западные спецслужбы.

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