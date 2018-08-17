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«Киевводоканал»: В Киеве сточные воды слишком загрязнены

Экономика

Превышение норм более чем в два раза

Киев, 17 августа 2018, 12:44 — REGNUM  Более чем в два раза превышено количество загрязняющих веществ в сточных водах в Киеве в течение января-июля 2018 года, сообщает пресс-служба «Киевводоканала».

Согласно сообщению, нормы взвешенных веществ были превышены в 2,15 раз, азота аммонийного — в 2,44 раза, фосфатов — в 3 раза. «Киевводоканал» отметил, что из-за превышения количества загрязняющих веществ Бортническая станция аэрации тратит гораздо больше времени и ресурсов на очистку вод. Чтобы очищать воды, «Киевводоканал» посоветовал организациям заключать договоры на доочистку воды, однако за это организации должны отдельн платить.

Напомним, ранее «Киевводоканал» пригрозил отключить от канализации 29 предприятий за нарушение экологических норм.

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Проблемы экологии
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