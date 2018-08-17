Компания «ТВЭЛ» намерена увеличить «неядерную» выручку к 2030 году

Москва, , 12:18 — REGNUM Стратегической целью топливной компании Росатома «ТВЭЛ» является увеличение «неядерной» выручки к 2030 году, сообщила 17 августа пресс-служба предприятия.

Старший вице-президент по стратегическому развитию и повышению эффективности операционной деятельности АО «ТВЭЛ» Яков Коп объяснил, что решить поставленную задачу предприятию позволит сокращение времени разработки и вывода на рынок нового продукта с нынешних пяти до двух лет.

Достигнуть поставленной цели предприятию позволит приток новых идей по продуктам и их доработка под требования рынка. Коп отметил, что в модели открытых инноваций эти идеи поступают в рамках единой экосистемы, объединяющей и производителей, и потребителей, и небольшие стартапы.

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