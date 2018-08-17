Куда кривая вывезет: что происходит с ценами на бензин в регионах

Светлана Шаповалова, , 13:23 — REGNUM

В сравнении с беспрецедентным повышением бензиновых цен весной 2018 года заявляемое Росстатом вторую неделю подряд снижение в 0,1% сложно отнести к серьезным переменам на топливном рынке России — лихорадка продолжается.

Итак, с 1 сентября 2018 года изменится пошлина на экспорт нефти из России. Согласно расчётам Минфина РФ, экспортная пошлина на нефть в РФ понизится на $5,4 и составит $130 за тонну. Это на 4% меньше, чем в августе.

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Но почему-то про заявленное ранее повышение ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в рамках налогового манёвра в нефтяной отрасли речи пока не идёт. Между тем ещё в июле 2018 года правительство вносило в Госдуму РФ законопроект, в соответствии с которым предполагалось, что процесс одновременного и равномерного повышения ставок НДПИ на уровень снижения экспортных пошлин (сегодня они составляют 30% от стоимости нефти) начнётся с 2019 года и займет шесть лет. Впрочем, в условиях, когда рубль на фоне угрозы новых антироссийских санкций упал ещё больше, а мировая нефть дорожает, с ранее озвученными заявлениями можно и повременить. Как тут не вспомнить расхожее: «Да, я хозяин своего слова, но не раб: сам дал — сам забрал».

Напомним, доходы от нефтяного экспорта по итогам первого квартала 2018 года выросли на 21,2% по сравнению с соответствующим периодом 2017 года и составили 28,2 млрд долларов.

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Наиболее ярко бензиновый ажиотаж в России проявился весной 2018 года: на фоне рухнувшего рубля и возросшей цены мировой нефти (почти на 70% за последний год, примерно до $76 за баррель) российские компании устремились на внешний рынок, создав некую напряжённость на внутреннем при фактическом бездействии регуляторов — Минтопэнерго и ФАС. И только после того, как стоимость литра бензина на некоторых АЗС почти достигла психологической отметки в 50 рублей, правительство после нескольких совещаний с нефтяниками приняло решение снизить топливные акцизы в обмен на обещания заморозить розничные цены моторного масла.

Точка напряжения в итоге переместилась на мелкий опт: в этой нише (и экспорте) вертикально интегрированные холдинги стали компенсировать выпадающие доходы, тогда как владельцы коммерческих АЗС оказались и в вовсе разорительном положении: цена бензина на АЗС стала меньше закупочной. Разумеется, такая далеко не рыночная мера самым негативным образом сказывается на развитии рынка.

Как следует из данных Росстата, с 6 по 12 августа 2018 года, по сравнению с предыдущим периодом, нефтяники несколько сократили объемы выпуска нефтепродуктов: бензина произвели 750,1 тысячи тонн (94,1%), а дизельного топлива — 1431,9 тысячи тонн (96,6%).

Снижение цен на бензин автомобильный отмечалось в 17 столицах российских регионов, но более всего цены на него снизились в Калуге (на 1,8%), Йошкар-Оле (на 1,0%), Назрани (0,9%) и Челябинске (на 0,5%). Тогда как наибольшее увеличение отмечалось в Магадане (на 1,7%), Чите (на 0,3%) и в Ленинградской области (на 0,1%). В Москве бензин на автозаправках продавали в среднем на 0,1% дешевле, чем неделей ранее, а в Санкт-Петербурге цены на топливо остались на прежнем уровне.

Бензин автомо-бильный В том числе Дизельное топливо марки АИ-92 марки АИ-95 марки АИ-98 Российская Федерация 43,24 41,39 44,54 49,82 44,47 Центральный федеральный округ 43,68 41,62 45,08 50,87 44,00 Белгород 43,28 41,65 44,84 49,64 44,39 Брянск 42,34 41,19 44,26 48,52 44,69 Владимир 43,04 41,48 44,68 48,85 45,28 Воронеж 44,54 42,39 45,66 49,34 43,84 Иваново 41,96 40,60 42,69 47,54 43,24 Калуга 40,72 39,40 42,35 47,79 42,01 Кострома 42,29 41,26 43,26 45,95 43,66 Курск 44,00 41,80 44,51 49,68 44,35 Липецк 43,37 41,68 45,15 49,55 44,32 Московская область 43,64 41,39 44,91 51,28 43,78 Орел 43,82 41,56 44,24 49,87 44,73 Рязань 42,03 40,83 43,50 49,70 43,53 Смоленск 43,07 41,23 44,71 47,63 44,00 Тамбов 42,81 41,63 44,42 49,19 43,60 Тверь 43,07 41,25 44,51 48,07 43,79 Тула 44,28 41,92 44,85 50,32 44,24 Ярославль 41,61 40,32 42,85 47,05 43,10 Москва 45,67 42,23 45,86 51,36 44,16 Северо-Западный федеральный округ 43,80 41,70 44,89 51,47 45,33 Петрозаводск 41,93 40,70 43,76 49,10 45,55 Сыктывкар 42,59 41,57 43,87 51,04 46,25 Архангельск 41,68 40,55 44,03 48,09 43,93 Нарьян-Мар 44,18 43,43 47,08 … 49,44 Вологда 43,14 42,29 44,43 48,70 45,63 Калининград 45,28 43,06 45,53 51,70 45,17 Ленинградская область 43,08 41,63 44,42 51,32 44,47 Мурманск 44,19 42,20 45,13 47,90 47,49 Великий Новгород 43,69 40,93 43,94 51,71 44,56 Псков 43,43 40,95 44,17 49,31 44,50 Санкт-Петербург 44,58 41,78 45,09 51,93 45,06 Южный федеральный округ 44,47 42,65 46,14 50,54 44,05 Майкоп 44,52 43,03 46,69 52,55 43,67 Элиста 43,40 41,84 45,00 … 43,08 Симферополь 48,41 46,29 48,34 55,23 47,96 Краснодар 44,68 42,69 46,23 50,04 43,41 Астрахань 43,29 41,73 45,27 48,66 43,49 Волгоград 43,16 41,66 45,19 50,50 43,94 Ростов-на-Дону 45,05 42,75 46,08 50,42 43,69 Севастополь 46,28 45,44 47,05 54,77 46,75 Северо-Кавказский федеральный округ 44,36 42,65 45,70 49,53 42,23 Махачкала 45,12 43,83 45,83 48,50 43,62 Назрань 41,14 39,90 41,88 … 36,40 Нальчик 45,32 42,36 45,99 51,29 43,68 Черкесск 43,71 42,37 45,35 52,55 43,23 Владикавказ 43,98 42,25 44,73 51,33 42,71 Грозный 42,63 41,48 43,48 46,73 38,85 Ставрополь 44,48 42,99 46,49 51,14 43,70 Приволжский федеральный округ 42,56 40,84 43,93 49,26 43,66 Уфа 41,59 40,59 43,63 47,87 43,85 Йошкар-Ола 42,42 40,95 44,09 50,02 44,42 Саранск 41,76 40,03 43,80 47,14 43,88 Казань 41,91 40,49 43,09 49,49 43,04 Ижевск 41,72 40,84 44,06 51,00 44,51 Чебоксары 43,69 40,82 43,94 49,74 44,42 Пермь 43,33 41,18 44,25 49,33 44,45 Киров 42,47 41,19 44,34 50,95 44,47 Нижний Новгород 43,32 41,02 44,21 48,17 43,63 Оренбург 42,89 40,84 44,67 49,09 45,21 Пенза 42,33 40,84 43,86 48,17 43,26 Самара 43,15 41,01 43,95 50,47 42,99 Саратов 42,63 41,35 44,64 49,00 42,95 Ульяновск 41,92 40,49 43,35 48,43 43,02 Уральский федеральный округ 41,97 40,27 43,21 48,49 44,31 Курган 41,57 39,73 42,63 46,81 43,44 Екатеринбург 42,43 40,54 43,29 49,27 44,15 Тюмень 42,89 40,63 43,70 48,02 44,74 Ханты-Мансийск 45,14 43,65 45,51 48,90 48,33 Салехард 40,80 40,40 41,70 … 43,80 Челябинск 40,55 39,18 42,51 47,75 43,48 Сибирский федеральный округ 41,79 40,49 42,80 46,46 45,02 Горно-Алтайск 42,48 41,29 43,85 47,38 44,84 Улан-Удэ 42,16 40,17 42,44 45,84 44,74 Кызыл 43,37 42,51 44,24 48,32 47,76 Абакан 41,41 40,56 42,29 45,20 45,33 Барнаул 40,95 40,25 42,18 46,49 43,60 Чита 43,99 42,74 44,37 47,03 48,72 Красноярск 41,72 40,72 43,09 47,00 46,05 Иркутск 42,33 41,00 42,70 45,63 44,77 Кемерово 41,88 40,03 42,49 46,81 44,17 Новосибирск 41,54 40,29 43,24 47,54 45,54 Омск 41,29 40,28 42,72 46,29 44,84 Томск 41,66 39,93 41,99 46,37 45,13 Дальневосточный федеральный округ 44,11 42,99 45,01 46,71 48,05 Якутск 51,85 51,38 51,93 53,12 53,49 Петропавловск-Камчатский 48,37 47,17 49,90 52,39 52,21 Владивосток 43,36 42,10 43,57 46,21 45,76 Хабаровск 41,74 41,15 43,00 43,67 44,96 Благовещенск 42,83 41,18 43,68 46,15 45,32 Магадан 49,65 48,70 51,10 … 55,03 Южно-Сахалинск 46,21 44,61 46,51 50,61 49,93 Биробиджан 42,84 41,74 43,68 44,20 45,66 Анадырь 53,48 52,00 56,00 … 53,00 1) В Республике Ингушетия регистрация цен на бензин автомобильный и дизельное топливо осуществляется в г.Назрань.

Но есть и обнадёживающие новости: «Коммерсанту» стало известно о планах обязать российские нефтекомпании поставлять на отечественные НПЗ не менее 17,5% от своей добычи. Эта меру российскому правительству ещё только поручено проработать по итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака, но её реализация может оказаться действенным инструментом для насыщения бензином и ГСМ внутреннего нефтяного рынка. Правда то, что предлагается, вновь имеет мало общего с рыночными инструментами.

«Увеличение поставок нефти на НПЗ действительно может привести к снижению цен на бензин, но предлагается довольно топорный метод — в виде обязательных поставок. В других странах это делают за счет биржевых торгов: сначала нефть могут покупать владельцы НПЗ, а потом уж экспортеры», — заявил ИА REGNUM глава аналитического отдела инвесткомпании «Ленмонтажстрой» Дмитрий Кумановский.

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Ситуацию со взлетевшими ценами на продукцию нефтяников осложняет не только экспортный перекос, но и предстоящее двухпроцентное повышение НДС. Казалось бы, очевидные вещи. Но только не для ФАС. Начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса Федеральной антимонопольной службы России Дмитрий Махонин заявил на днях, что для роста в 2019 году цен на топливо в России выше уровня инфляции нет никаких предпосылок.

Хотя, к примеру, в Челябинске и Барнауле транспортники уже заявили, что вынуждены поднять цену проезда в общественном транспорте, так как терпят убытки из-за взлетевшей цены бензина.

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То, что регулятор даёт прогноз, не подкреплённый аналитикой, может свидетельствовать о том, что государевы люди окончательно потеряли контроль над ситуацией либо действуют в интересах конкретных лиц, заинтересованных в извлечении максимальной прибыли от реализации российской нефти на внешнем рынке.

Ну и, конечно, большой вопрос в том, стоило ли закладывать в литр бензина такой большой процент налогов? Напомним, «мытарская» доля в одном литре российского бензина превышает 60 процентов.

Куда же такая «кривая» вывезет?

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