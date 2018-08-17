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Артем Здунов: Проект «Безналичный Дагестан» поможет в борьбе с коррупцией

Экономика

Правительство Дагестана подписало со Сбербанком «дорожную» карту по внедрению безналичной формы расчетов

Махачкала, 17 августа 2018, 11:18 — REGNUM  В Дагестане будет реализован проект «Безналичный Дагестан». Договоренность об этом заключило со Сбербанком правительство республики. На встрече председателя правительства региона Артема Здунова и управляющего региональным отделением ПАО Сбербанк Дмитрием Артемовым 16 августа была подписана «дорожная» карта, которая определяет этапы внедрения безналичной формы расчетов.

По словам Здунова, безналичные расчеты — это не только борьба с коррупцией, но и усиление всех процессов в экономике, привлечение в нее максимального количества субъектов. Первыми населенными пунктами, где будет реализован пилотный проект «Безналичный Дагестан», станут крупнейшие города республики — Махачкала, Хасавюрт, Дербент и Каспийск. На них приходится более 50% объема наличности.

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В целом же Дагестан является регионом, в котором объем наличного денежного оборота — один из крупнейших в России. Безналичная форма расчетов будет способствовать установлению прозрачной системы финансовых отношений.

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Среди первоочередных мероприятий, которые будут проведены в рамках проекта «Безналичный Дагестан», — заключение новых зарплатных проектов с бюджетными организациями, активное внедрение системы безналичной оплаты в организациях ЖКХ и в медицинских учреждениях, перевод общественного транспорта на безналичную оплату проезда.

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Коррупция и борьба с ней
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