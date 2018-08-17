Пятница, 17 Августа 2018 года
11:55:11 МСК

Сельское хозяйство Ирака столкнулось с острой нехваткой воды

Экономика

Крестьяне бросают свои хозяйства и уходят в поисках средств к существованию

Сельское хозяйство Ирака столкнулось с острой нехваткой воды
Цитата из х/ф «Тринадцать». Реж. Михаил Ромм. 1936. СССР
Засыпанный колодец

Багдад, 17 августа 2018, 10:59 — REGNUM  Фермеры центральных и южных земель Ирака покидают свои участки и продают скот из-за нехватки воды для поддержания сельского хозяйства, сообщает агентство Prensa Latina 17 августа.

Река Тигр в настоящее время превратилась в скудный поток. Оросительные каналы к северу от Багдада иссякли, недостаточно даже питьевой воды. Министерство водных ресурсов не способно обеспечить водой всех нуждающихся фермеров.

Министерство сельского хозяйства обвиняет коллег из министерства водных ресурсов в неиспользовании современных методов, в том числе капельного орошения. В начале года правительство запретило выращивание культур, требующих большого количества воды. На этой неделе премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади отправился на переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы обсудить вопрос нехватки воды.

Специалисты прогнозируют, что до 25% крестьян на юге Ирака могут покинуть свои дома из-за нехватки воды и истощения земли. Этим летом из 10 млн акров земли были обработаны лишь 150 тыс.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внутренняя политика Ирака
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить