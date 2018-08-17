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Регуляторная служба Украины: УЖД повышают тарифы для собственной выгоды

Экономика

Реального обоснования повышения тарифов нет

Регуляторная служба Украины: УЖД повышают тарифы для собственной выгоды
Иван Шилов © ИА REGNUM
Железная дорога

Киев, 17 августа 2018, 10:47 — REGNUM  Министерство инфраструктуры Украины не смогло обосновать повышение тарифов на перевозку порожних вагонов, заявила глава государственной регуляторной службы Украины Ксения Ляпина, сообщает 17 августа «112 Украина».

По ее словам, анализ необходимости повышения тарифов должно было провести мининфраструктуры Украины, однако провели «Украинские железные дороги», непосредственно заинтересованные в увеличении тарифов. Ляпина подчеркнула, что аргументация УЖД в ходе обсуждения с регуляторной службой в начале была одной, а к концу сменилась на другую.

Чиновник отметила, что сейчас повышение тарифов выглядит как скрытое повышение инфраструктурной составляющей в железнодорожном тарифе.

Напомним, ранее руководители промышленных ассоциаций обратились к главе правительства Украины Владимиру Гройсману с просьбой отменить повышение тарифов на перевозку порожних вагонов.

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Развитие железнодорожной инфраструктуры
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