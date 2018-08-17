В Ростове-на-Дону за 40 млн рублей создадут сквер «Северный»

Ростов-на-Дону, , 10:45 — REGNUM В Ростове-на-Дону выделены средства на благоустройство сквера «Северный» в Ворошиловском районе. На эти цели из городской казны выделено 40,6 млн рублей, следует из документации, размещённой на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает управление благоустройства Ворошиловского района города-миллионника. Исполнитель должен высадить на территории сквера деревья, кустарники и цветы, установить скамейки, урны, светильники. Также здесь появится детская игровая площадка. Новый объект должен появиться до 31 декабря 2018 года.

ИА REGNUM напоминает, что проект строительства сквера «Северный» был разработан в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

«Ворошиловский район — один из самых густонаселенных, поэтому он особенно нуждается в большом количестве мест отдыха. Мы обратили внимание на то, что, несмотря на отсутствие инфраструктуры, территория по адресу ул. Капустина, 26/1 пользуется большой популярностью среди ростовчан, проживающих в районе. Именно поэтому для создания нового сквера был выбрано это место», — пояснял ранее заместитель главы администрации Ворошиловского района по вопросам благоустройства Евгений Левицкий.

Разработчики обратили внимание на то, что сквер станет территорией доступной среды — здесь не будет ступеней, а угол наклона рельефа местности не превысит 5%.