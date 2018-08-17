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«Содержать пенсионеров скоро будет некому»

Экономика

Людям надо более подробно объяснять, зачем надо повышать пенсионный возраст, заявил эксперт

«Содержать пенсионеров скоро будет некому»
Оноре Домье. Семья на баррикадах. 1848

Томск, 17 августа 2018, 10:25 — REGNUM  Повышать пенсионный возраст в России надо, это нормальный, своевременный шаг, продиктованный демографией, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель начальника департамента по вопросам семьи и детей Томской области, председатель комитета, экс-депутат Государственной думы РФ Елена Ушакова.

Если ранее на одного пенсионера приходилось четверо работающих, то сейчас работающих становится всё меньше и меньше. Скоро некому будет содержать пенсионеров, поэтому повышать пенсионный возраст нужно в любом случае.

«При этом людям надо более подробно объяснять, с выкладками, чтобы они понимали, что это не просто так, не сиюминутное решение властей. Ко второму чтению законопроекта о повышении пенсионного возраста, как правило, обычно бывает очень много поправок. Все выдвинутые регионами РФ предложения будут рассмотрены и учтены. Надеюсь, что эти корректировки внесут в законопроект», — высказала свое мнение Ушакова.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»

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Повышение пенсионного возраста
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