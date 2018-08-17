«Содержать пенсионеров скоро будет некому»

Томск, , 10:25 — REGNUM Повышать пенсионный возраст в России надо, это нормальный, своевременный шаг, продиктованный демографией, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель начальника департамента по вопросам семьи и детей Томской области, председатель комитета, экс-депутат Государственной думы РФ Елена Ушакова.

Если ранее на одного пенсионера приходилось четверо работающих, то сейчас работающих становится всё меньше и меньше. Скоро некому будет содержать пенсионеров, поэтому повышать пенсионный возраст нужно в любом случае.

«При этом людям надо более подробно объяснять, с выкладками, чтобы они понимали, что это не просто так, не сиюминутное решение властей. Ко второму чтению законопроекта о повышении пенсионного возраста, как правило, обычно бывает очень много поправок. Все выдвинутые регионами РФ предложения будут рассмотрены и учтены. Надеюсь, что эти корректировки внесут в законопроект», — высказала свое мнение Ушакова.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»