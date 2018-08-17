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В ЮАР предложили национализировать Центробанк

Экономика

Законопроект включает в себя право правительства назначать в совет директоров ЦБ своих представителей

Кейптаун, 17 августа 2018, 09:56 — REGNUM  Лидер ультралевой южноафриканской политической партии «Борцы за экономическую свободу» Джулиус Малема представил законопроект о национализации Центрального банка страны, сообщает 17 августа Reuters.

Законопроект включает в себя право правительства назначать в совет директоров ЦБ своих представителей. Кроме того, государство становится единственным держателем акций финансового учреждения.

Руководство правящей партии «Африканский национальный конгресс» еще в декабре 2017 года высказывалось в поддержку подобных мер, однако впоследствии данная идея была отложена.

Напомним, с момента создания Центрального банка в ЮАР в 1921 году он находился в частной собственности. Политика государства в прежнее время отличалась от большинства африканских государств, где финансовые учреждения в основном национализированы.

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