На Украине прогнозируют закрытие еще 17 банков

Киев, , 09:48 — REGNUM Еще порядка 17 банков на Украине могут закрыться, заявил финансовый аналитик компании YouControl Роман Корнилюк, сообщают 17 августа «Украинские новости».

По его словам, на Украине действуют порядка семи банков, которые не функционируют должным образом, а также около десяти мелких банков, находящихся в «группе риска». По мнению Корнилюка, их закрытие не окажет влияния на банковскую систему Украины. Однако он отметил, что при серьезной дестабилизации в стране иностранные банки начнут продавать свои дочерние структуры на Украине.

Напомним, в 2014 году на Украине после госпереворота начался «банкопад»: были закрыты около 100 банков, что привело к обнулению вкладов населения.