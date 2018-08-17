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В Свердловской области из программы капремонтов исключили 119 домов

Экономика

Ещё 118 новостроек включены в региональную программу капитальных ремонтов

В Свердловской области из программы капремонтов исключили 119 домов
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Ремонт

Екатеринбург, 17 августа 2018, 09:38 — REGNUM  В Свердловской области из новой редакции программы капитальных ремонтов исключены 119 объектов жилого фонда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информационной политики губернатора.

Как пояснили в региональном фонде капремонтов, по результатам внесённых муниципальными властями предложений, и проведённых обследований, осуществление ремонта в данных домах признано нецелесообразным, так как они находятся в аварийном состоянии. Впоследствии они будут включены в региональную программу расселения из ветхого жилья.

При этом в программу капитальных ремонтов в Свердловской области были включены 118 новостроек. Жители этих домов, согласно действующему законодательству, через три года начнут платить взносы в региональный фонд капремонтов.

Напомним, что за время действия программы капитального ремонта жилищного фонда Свердловской области, из неё были исключены 1886 жилых домов. В действующей редакции региональной программы капремонтов на 2015−2044 годы включены 27 919 многоквартирных домов.

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Капитальный ремонт жилья
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