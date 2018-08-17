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Visa дала российским банкам время на усовершенствование банкоматов

Экономика

На сегодняшний день уже четыре из десяти операций в российских магазинах осуществляются бесконтактным путём

Visa дала российским банкам время на усовершенствование банкоматов
Иллюстрация: Banki.site
Банкомат

Москва, 17 августа 2018, 09:15 — REGNUM  Для работы с картами платёжной системы Visa все банкоматы в России должны быть оснащены к 18 апреля 2020 года устройствами для бесконтактных карт. Об этом пишут 17 августа «Ведомости».

"Развитие бесконтактных платежей, в том числе бесконтактных банкоматов, является одним из элементов новой программы Visa», — цитирует издание слова представителя компании.

Отмечается, что на сегодняшний день уже четыре из десяти операций в российских магазинах осуществляются бесконтактным путём, что свидетельствует о растущей популярности такого способа оплаты.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа в Генбанке, работающем на территории Крыма, заявили, что обслуживание выпущенных ранее карт платёжных систем Visa и MasterCard прекращено, а клиенты организации переведены на карты российской платёжной системы «Мир».

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