Visa дала российским банкам время на усовершенствование банкоматов

Москва, , 09:15 — REGNUM Для работы с картами платёжной системы Visa все банкоматы в России должны быть оснащены к 18 апреля 2020 года устройствами для бесконтактных карт. Об этом пишут 17 августа «Ведомости».

"Развитие бесконтактных платежей, в том числе бесконтактных банкоматов, является одним из элементов новой программы Visa», — цитирует издание слова представителя компании.

Отмечается, что на сегодняшний день уже четыре из десяти операций в российских магазинах осуществляются бесконтактным путём, что свидетельствует о растущей популярности такого способа оплаты.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа в Генбанке, работающем на территории Крыма, заявили, что обслуживание выпущенных ранее карт платёжных систем Visa и MasterCard прекращено, а клиенты организации переведены на карты российской платёжной системы «Мир».

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