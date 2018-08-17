«Омский каучук» обзавелся новой воздушной станцией для оргсинтеза

Омск, , 08:44 — REGNUM Современная воздушная компрессорная станция поступила на завод «Омский каучук» (входит в группу «Титан») в рамках планового обновления инфраструктуры, сообщает 17 августа пресс-служба организации.

Оборудование общим весом свыше 40 тонн поступило на площадку цеха получения сжатого воздуха. Отмечается, что смонтированная станция позволит получать сжатый технологический воздух, а также воздух для приборов на производстве органического синтеза.

Монтаж оборудования начнется в конце августа. Оборудование с высокими экологическими характеристиками приобретено группой «Титан» с целью реализации ключевых для региона инвестпроектов.

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