«Повышать пенсионный возраст надо тем, кто не выработал трудовой стаж»

Анадырь, , 08:42 — REGNUM В целом отношение к повышению пенсионного возраста положительное, но не согласна с теми нормами, которые предлагаются в законопроекте, заявила корреспонденту ИА REGNUM управляющий государственным учреждением «Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Чукотскому автономному округу» Инна Антоненко.

Во-первых, резкий скачок возраста, предлагается шаг увеличения раз в полгода, можно было бы сделать шаг реже — от месяца до трёх месяцев. Во-вторых, применять законодательство о повышении пенсионного возраста надо к людям, которые ещё не выработали стаж, которые только начинают свою трудовую деятельность, например, с 23−25 лет. Они будут знать, что их трудовая деятельность до выхода на пенсию продлится до 63−65 лет.

«На сегодняшний день граждане предпенсионного возраста были нацелены на определенный срок выхода на пенсию, они уже настроились выходить, а им ещё прибавляют срок. Это слишком резко для тех, кто уже выработал стаж. Кроме того, слишком высоко поднимают возрастную планку женщинам, это несправедливо. Чисто экономически повышение пенсионного возраста приемлемо, но для тех, кто в настоящее время выходит на работу и начинает зарабатывать свой трудовой стаж», — высказала свое мнение Антоненко.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»