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Глава СПЧ: перинатальный центр в Новосибирске должен быть достроен

Экономика

Или через два года его надо будет сносить

Новосибирск, 17 августа 2018, 08:40 — REGNUM  Недостроенный перинатальный центр в Новосибирске должен быть достроен как можно скорее, заявил 17 августа на совещании глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.

По его словам, если перинатальный центр сейчас не будет достроен, то через два года его надо будет сносить. Это будет совершенно нерациональной тратой бюджетных денег, а СПЧ будет наставить на завершении строительства объекта, добавил Федотов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть записал обращение для прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, в котором попросил главу государства помочь в том числе построить перинатальный центр, строительство которого «заморозили» в 2014 году из-за нехватки финансирования.

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