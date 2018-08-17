Завод «Вымпел» приступил к строительству нового рыболовного судна

Рыбинск, Ярославская область, , 08:25 — REGNUM Рыбинский завод «Вымпел» приступил к строительству траулера рефрижераторного проекта Т30. В торжественной закладке судна приняли участие руководители предприятия, представители заказчика и местных властей, сообщает пресс-служба предприятия.

Малый рыболовный траулер разработан отделом перспективного судостроения завода «Вымпел». Он предназначен для прибрежного лова рыбы траловым методом. Оборудование судна позволит осуществлять первичную обработку и охлаждение рыбы, доставку и выгрузку на берег, на рыбодобывающие заводы. Заказчиком строительства выступила мурманская компания «Карелрыба».

Отмечается, что судно будет построено в сжатые сроки — в 2019 году оно должно поступить в распоряжение заказчика. Предполагается, что траулер позволит рыбозаготовителю претендовать на квоты по вылову трески и пикши в Северном рыбопромысловом бассейне (акватории Баренцева и Белого морей).

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