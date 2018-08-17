Производители мясных изделий просят помощи у правительства РФ

Москва, , 08:06 — REGNUM Производители мясных изделий просят повлиять на торговые сети в процессе согласования более высоких цен на колбасы и полуфабрикаты. Письмо с такой просьбой Национальный союз мясопереработчиков направил вице-премьеру Алексею Гордееву.

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В обращении отмечается, что в магазинах пока не спешат идти на встречу производителям и повышать цены на продукцию. В аппарате вице-премьера подтвердили получение письма от мясопереработчиков, пишут «Ведомости». Представитель Гордеева заявил, что в ближайшее время он даст поручение разобраться в ситуации. Как сообщало ИА REGNUM, в августе производители колбас и мясных полуфабрикатов не исключают заметного роста цен на продукцию. Это связано с резким повышением закупочных цен на сырьё, с которым уже столкнулись мясопереработчики нескольких компаний. К примеру, свиная лопатка выросла в цене до 267 рублей за 1 кг — на 53% по сравнению с январской ценой. С начала года подорожала и курятина — на 35%, отечественная говядина — на 10%, импортная — на 25%. Одни эксперты называют рост цен сезонным, другие отмечают, что оптовые цены растут заметнее обычного, и процесс этот — неконтролируемый.

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Добавим, что о скором повышении цен на колбасную продукцию уже заявили и в торговых сетях. Как пояснил председатель президиума ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков, одна из причин связана с требованиями поставщиков. По его словам, на сегодня в ассоциацию уже поступили обращения от более чем 20 производителей мясной продукции с просьбой изменить в сторону повышения цен. При этом он сказал, что цена на колбасу изменится несущественно: по оценкам, рост цен в розничных сетях будет на 10−15 рублей.

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