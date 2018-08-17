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«Не все граждане морально готовы дольше работать до выхода на пенсию»

Экономика

Повышать пенсионный возраст нужно, но плавно и поэтапно, заявила эксперт

Челябинск, 17 августа 2018, 07:57 — REGNUM  Отношение к предложению правительства РФ о повышении пенсионного возраста неоднозначное. С одной стороны, население России стало дольше жить по сравнению с тем, как жили люди 50 лет назад, когда устанавливался пенсионный возраст. С другой стороны, не все граждане психологически и морально готовы работать дополнительно ещё 5−8 лет до выхода на пенсию, заявила корреспонденту ИА REGNUM председатель Челябинского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи» Светлана Калимуллина.

По её мнению, в России еще недостаточно высокое качество жизни для такого серьёзного шага. Нужно повысить уровень отечественной медицины до европейского уровня, принять ряд социальных пакетов, чтобы люди предпенсионного возраста чувствовали себя комфортно.

«Вопрос о повышении пенсионного возраста непростой и многогранный. Мне кажется, повышать нужно не так резко и не на такой большой срок, а плавно, поэтапно, в более щадящем режиме», — высказала свое мнение Калимуллина.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»

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Повышение пенсионного возраста
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