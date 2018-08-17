«Не все граждане морально готовы дольше работать до выхода на пенсию»

Челябинск, , 07:57 — REGNUM Отношение к предложению правительства РФ о повышении пенсионного возраста неоднозначное. С одной стороны, население России стало дольше жить по сравнению с тем, как жили люди 50 лет назад, когда устанавливался пенсионный возраст. С другой стороны, не все граждане психологически и морально готовы работать дополнительно ещё 5−8 лет до выхода на пенсию, заявила корреспонденту ИА REGNUM председатель Челябинского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи» Светлана Калимуллина.

По её мнению, в России еще недостаточно высокое качество жизни для такого серьёзного шага. Нужно повысить уровень отечественной медицины до европейского уровня, принять ряд социальных пакетов, чтобы люди предпенсионного возраста чувствовали себя комфортно.

«Вопрос о повышении пенсионного возраста непростой и многогранный. Мне кажется, повышать нужно не так резко и не на такой большой срок, а плавно, поэтапно, в более щадящем режиме», — высказала свое мнение Калимуллина.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»