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Глава турецкого минфина отверг помощь МВФ

Экономика

Турция рассчитывает на прямые инвестиции

Анкара, 17 августа 2018, 07:49 — REGNUM  Министр финансов Турции Берат Албайрак исключил помощь со стороны Международного валютного фонда (МВФ) для выхода страны из валютного кризиса, сообщает 17 августа Al Jazeera.

«Мы рассчитываем на прямые инвестиции, а не на помощь МВФ», — подчеркнул Албайрак, выступая на телеконференции, посвященная экономическим вопросам.

Данное заявление было сделано после того, как власти Катара объявили об инвестициях в турецкую экономику на сумму $15 млрд.

Напомним, в 2018 году курс турецкой лиры обвалился на 40%, 13 августа она достигла исторического минимума, упав до 7,24 лиры за один доллар.

Читайте ранее в этом сюжете: Приобретет ли кризис в Турции глобальный характер?

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Турция и США
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