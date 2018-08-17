Глава турецкого минфина отверг помощь МВФ

Анкара, , 07:49 — REGNUM Министр финансов Турции Берат Албайрак исключил помощь со стороны Международного валютного фонда (МВФ) для выхода страны из валютного кризиса, сообщает 17 августа Al Jazeera.

«Мы рассчитываем на прямые инвестиции, а не на помощь МВФ», — подчеркнул Албайрак, выступая на телеконференции, посвященная экономическим вопросам.

Данное заявление было сделано после того, как власти Катара объявили об инвестициях в турецкую экономику на сумму $15 млрд.

Напомним, в 2018 году курс турецкой лиры обвалился на 40%, 13 августа она достигла исторического минимума, упав до 7,24 лиры за один доллар.

Читайте ранее в этом сюжете: Приобретет ли кризис в Турции глобальный характер?