«Страну необходимо подготовить к повышению пенсионного возраста»

Владивосток, , 07:25 — REGNUM Предлагаемая правительством РФ пенсионная реформа неоднозначна. С одной стороны, с точки зрения государства, такое решение оправдано, ведь освободившиеся средства можно будет перенаправить на индексацию пенсионных выплат нынешним пенсионерам, не затрагивая средства из других источников. С другой стороны, население страны ожидаемо восприняло данный шаг негативно, даже несмотря на заявленный постепенный переход, заявил корреспонденту ИА REGNUM студент 4 курса направления «Политология» ДВФУ, член Клуба интеллектуальных игр ДВФУ (Приморский край) Александр Дельгадо.

По его мнению, перед проведением подобной реформы необходимо провести целый комплекс мероприятий, которые подготовили бы страну к такому переходу (в экономическом плане, финансовом, социальном и т. д.). Например, необходимы регулирующие и стимулирующие механизмы для работодателей, которые могли бы предоставлять рабочие места гражданам предпенсионного возраста. Кроме того, следует убедиться в том, что нынешний уровень жизни достаточно высок, для того, чтобы люди, во-первых, дожили до нового пенсионного возраста (уровень реальной средней продолжительности жизни), во-вторых, имели достаточный доход, из которого будет формироваться будущая пенсия (МРОТ, прожиточный минимум, реальные доходы населения). В-третьих, имели социальные гарантии касательно своей жизни в будущем, на пенсии в том числе. В связи с этим, данная реформа представляется несколько преждевременной.

«Для пополнения Пенсионного фонда РФ (ПФР) иными способами, кроме увеличения пенсионного возраста, следует провести комплексную работу, например, по повышению уровня пенсионных отчислений работодателями. Сделать это можно либо повышая оклады, либо увеличивая долю «белых» зарплат и соответствующих выплат в ПФР, или, возможно, оба варианта одновременно. Более простым вариантом может быть пересмотр расходов самого ПФР (в частности, на инфраструктуру и персонал). Однако ещё более простым вариантом оказалось повышение пенсионного возраста без подготовительных мероприятий», — высказал свою точку зрения Дельгадо.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»