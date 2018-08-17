Рост рубля может остановить рейтинг от Fitch

Москва, , 07:06 — REGNUM Биржевой курс рубля 16 августа показал умеренный рост к доллару и евро. К вечеру пара USD/RUB упала на 0,8%, до 66,67 руб. за доллар. Пара EUR/RUB понизилась чуть поменьше — на 0,32%, до 75,931 руб. за евро. Рубль начал укрепляться с утра, и рост российской валюты продолжался весь торговый день, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Цена на нефть Brent 16 августа на ICE практически стояла на месте, к вечеру баррель черного золота смог подрасти всего лишь на 0,07%, до $70,89. Индекс российских гособлигаций RGBI 16 августа к вечеру снизился на 0,28%, отыгрывая, видимо, нависающую над рынком российского госдолга угрозу санкций. Пара EUR/USD 16 августа наконец взяла реванш за многодневное падение и выросла на 0,42%.

Сегодня, 17 августа, глобальное рейтинговое агентство Fitch объявит о кредитном рейтинге России. Возможно, что рейтинг не будет пересмотрен, но эта информация представляет большое значение для российских финансовых рынков, особенно для рынка облигаций и рубля.

Выйдут важные статистические данные по инфляции в еврозоне за июль, способные оказать влияние на пару EUR/USD и курс евро к рублю. В России выйдет статистика по занятости за июль, на рубль она оказывает небольшое воздействие. 17 августа пара доллар/рубль будет в торговом диапазоне в 66−67,5 руб., а евро/рубль — в диапазоне 75,5−76,5 руб.

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