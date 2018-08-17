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Предприятие Южного Урала обещало в 11 раз сократить загрязнение водоема

Экономика

Магнитогорскому водохранилищу снизят нагрузку

Магнитогорск, Челябинская область, 17 августа 2018, 05:10 — REGNUM  Сократить объем сброса в Магнитогорское водохранилище пообещало руководство Магнитогорского металлургического комбината (ММК), сообщили в пресс-службе предприятия.

Чтобы добиться такого показателя, предприятие затратит крупную сумму.

«Она позволит сократить объем сбрасываемых вод в 11 раз: с 52 тыс. кубических метров в час до 4,5 тыс. в час, а массу сброса загрязняющих веществ — в семь раз», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, проблема загрязнения воды является одной из острых на Южном Урале, где сосредоточен основной объем металлургического производства страны. У ряда промышленных предприятий выявлены случаи сброса в воду вредных веществ. Были и случаи слива ртути.

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Экологические проблемы Челябинской области
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