Предприятие Южного Урала обещало в 11 раз сократить загрязнение водоема

Магнитогорск, Челябинская область, , 05:10 — REGNUM Сократить объем сброса в Магнитогорское водохранилище пообещало руководство Магнитогорского металлургического комбината (ММК), сообщили в пресс-службе предприятия.

Чтобы добиться такого показателя, предприятие затратит крупную сумму.

«Она позволит сократить объем сбрасываемых вод в 11 раз: с 52 тыс. кубических метров в час до 4,5 тыс. в час, а массу сброса загрязняющих веществ — в семь раз», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, проблема загрязнения воды является одной из острых на Южном Урале, где сосредоточен основной объем металлургического производства страны. У ряда промышленных предприятий выявлены случаи сброса в воду вредных веществ. Были и случаи слива ртути.

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