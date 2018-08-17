Идея изъятия сверхдоходов не нашла высокой поддержки

Москва, , 03:42 — REGNUM Поддержки у трех российских министерств идея изъятия сверхдоходов у металлургических компаний, а также производителей удобрений, не получила, передает РБК.

Уточняется, что, по данным источников в правительстве, инициативу помощника президента Андрея Белоусова не поддержали ни в Минэкономразвития, ни в Минэнерго, ни в Минприроды.

Напомним, Белоусов высказал предложение, которое должно, по его мнению, приблизить выполнение майских указов президента РФ. Идея заключается в изъятии у российских металлургических и химических компаний 513,7 млрд рублей дополнительных доходов.

Российские промышленники болезненно отреагировали на инициативу Кремля. Вопрос обсуждается на уровне министерств. Так, 15 августа проблема была поднята на переговорах с Минпромторгом.

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