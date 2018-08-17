Госстат Украины рассказал об уровне зарплат в стране

Киев, , 02:11 — REGNUM Зарплату, эквивалентную 24 тыс. рублей и более получает 26,8% граждан Украины, сообщила государственная служба статистики 16 августа в отчете на официальном сайте организации.

Зарплату от 19 до 24 тыс. рублей получает 11% работников, от 14 до 19 тыс. рублей — 15,2%.

Число работающих граждан, получающих «минималку» в девять тысяч рублей по итогам июня оказалось 7,4%.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что к концу года средняя зарплата в стране может достичь 24 тыс. рублей. Политик не уточнил, за счет чего это произойдёт.

Читайте также: Гройсман: Мы только и думаем, как повысить среднюю зарплату жителям Украины