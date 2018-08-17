Турецкие ретейлеры перестали заказывать продукцию Apple

Анкара, , 00:44 — REGNUM После заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о бойкоте электроники из США крупнейшие ретейлеры страны отменили заказы на телефоны iPhone и другую продукцию, сообщает Hurriyet.

Как сообщает издание, трое крупных импортеров iPhone на торговой площадке Dogubank отменили заказы на смартфоны на сумму около $50 млн. Также отмечается, что другие крупные поставщики электроники из США также начали отменять свои заказы.

«Импорт десятков американских продуктов, в основном iPhone, отрезало как ножом», — заявляет издание.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о бойкоте электронике из США в ответ на торговые пошлины, введенные американским правительством, на сталь и алюминий. Эрдоган заявил, что «у США есть iPhone, но, с другой стороны, есть также еще и Samsung».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа турецкие власти вдвое повысили пошлины на импорт ряда товаров из США. Под увеличенные пошлины попали 22 наименования товаров из США на общую сумму $533 млн. В частности, пошлины на алкоголь были подняты на 140%, на автомобили — на 120%, на табак и косметику — на 60%.

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