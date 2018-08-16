Удмуртия более двух лет не может погасить долги по зарплатам учителей

Ижевск, , 23:46 — REGNUM В Удмуртии сохраняется просроченная задолженность по заработной плате в отношении работников образовательных учреждений. По состоянию на 1 августа, долги по зарплатам в республике составили 182 тыс. рублей и зафиксированы только в сфере образования, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Удмуртстата.

В течение месяца задолженность выросла на 30 тыс. рублей или на 19,7%. При этом число сотрудников образовательных организаций, которые недополучили зарплату, не изменилось за июль. Каждому из 24 работников не выплатили в среднем по 7,58 тыс. рублей.

Отметим, что впервые задолженность по зарплате в образовании Удмуртии появилась в статистических данных в июне 2016 года и сохраняется по настоящее время. Таким образом, республика не может погасить задолженность в отношении учителей в течение 2 лет и 2 месяцев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, среди регионов Приволжского федерального округа минимальный объем задолженности по зарплатам наблюдается в Удмуртии.

При этом минимальное число работников региона, недополучивших зарплату, зафиксировано в Башкирии — там долги сохранились в отношении шести человек.

В Поволжье на начало июля долги по зарплате составили 147 633 тыс. рублей. По сравнению с предыдущим месяцем задолженность выросла на 15,6%. Зарплату не получили 4 286 работников в округе. Средний размер невыплаченной зарплаты составил 34,4 тыс. рублей.