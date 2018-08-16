Четверг, 16 Августа 2018 года
20:08:56 МСК

Узбекистан планирует включиться в коридор «Север — Юг»

Экономика

Участие в проекте будет способствовать развитию транспортно-транзитного потенциала региона

Ташкент, 16 августа 2018, 19:32 — REGNUM  Узбекистан планирует принять участие в транспортном коридоре «Север — Юг», по которому планируется доставлять грузы из Индии в страны северной Европы, сообщает 16 августа издание «Газета.uz» со ссылкой на заместителя председателя правительства республики Сухроба Холмурадова.

По его словам, включение Узбекистана в транспортный коридор Индия — Иран — Азербайджан — Россия — Казахстан будет способствовать развитию транспортно-транзитного потенциала региона.

Отметим, транспортный коридор «Север — Юг» призван соединить страны Юго-Восточной Азии с Северной Европой. В рамках проекта планируется объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России. Основным преимуществом данного маршрута считается низкая стоимость транзита по сравнению с морским путем через Суэцкий канал.

Читайте ранее в этом сюжете: Сырьевая дружба: нефть через «Север — Юг» повезут за полцены

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Узбекистана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить