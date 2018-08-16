Узбекистан планирует включиться в коридор «Север — Юг»

Ташкент, , 19:32 — REGNUM Узбекистан планирует принять участие в транспортном коридоре «Север — Юг», по которому планируется доставлять грузы из Индии в страны северной Европы, сообщает 16 августа издание «Газета.uz» со ссылкой на заместителя председателя правительства республики Сухроба Холмурадова.

По его словам, включение Узбекистана в транспортный коридор Индия — Иран — Азербайджан — Россия — Казахстан будет способствовать развитию транспортно-транзитного потенциала региона.

Отметим, транспортный коридор «Север — Юг» призван соединить страны Юго-Восточной Азии с Северной Европой. В рамках проекта планируется объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России. Основным преимуществом данного маршрута считается низкая стоимость транзита по сравнению с морским путем через Суэцкий канал.

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