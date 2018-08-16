Четверг, 16 Августа 2018 года
20:08:43 МСК

Узбекистан и Таджикистан подписали соглашения на сумму более $100 млн

Экономика

Конечная сумма соглашений может увеличиться

Узбекистан и Таджикистан подписали соглашения на сумму более $100 млн
Flazingo Photos
По рукам

Ташкент, 16 августа 2018, 18:45 — REGNUM  В рамках узбекско-таджикского бизнес-форума в Ташкенте подписано 11 соглашений на сумму $103,3 млн, сообщили 16 августа в пресс-службе министерства внешней торговли Узбекистана.

Предприниматели двух стран продолжают встречи, что может увеличить конечную сумму соглашений. В ходе форума стороны договорились нарастить до 2020 года взаимный товарооборот до $500 млн.

Узбекская сторона призвала использовать механизм банков Узбекистана по финансированию торговых операций на сумму до $100 млн.

Напомним, по итогам первой половины 2018 года товарооборот между Узбекистаном и Таджикистаном вырос на 35%, до $160 млн. Ранее местные СМИ сообщали, что в ходе бизнес-форума планируется подписать 40 соглашений на сумму $200 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: Таджикистан и Узбекистан планируют подписать 40 соглашений на $200 млн

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Таджико-узбекские отношения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить