Полмиллиарда рублей сэкономлено на Тамбовщине в системе госзаказа

Тамбов, , 18:20 — REGNUM Почти полмиллиарда рублей бюджетных средств сэкономлено в Тамбовской области в первом полугодии текущего года на торгах в системе госзаказа. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном управлении информационной политики. Это 7,2% от суммарной цены контрактов.

За шесть месяцев 2018 года закупок проведено на треть больше, чем в первом полугодии 2017 года. Доминирующими направлениями расходов традиционно были расходы на строительство и ремонт, а также расходы в сфере здравоохранения.

Здравоохранение в Тамбовской области экономит на госзакупках каждый шестой рубль.

«При совместных торгах удается снижать цену до 25%, а прямая экономия составила за полугодие 16,5 процента. Только на закупке лекарств, изделий и оборудования медицинского назначения было сэкономлено свыше 138 миллионов рублей. Треть всех процедур по отрасли осуществляется в электронном виде», — прокомментировала начальник управления здравоохранения области Марина Лапочкина.

В целом по итогам полугодия удалось сэкономить на госзакупках порядка 500 млн рублей, что составило 7,2% от суммарной цены контрактов.

Глава администрации области Александр Никитин считает организацию эффективной и прозрачной системы госзакупок одной из главных задач госуправления. Напомним, что в национальном рейтинге прозрачности закупок за 2017 год Тамбовщина занимает третье место.