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Цены на электроэнергию в Прибалтике побили семилетний рекорд

Экономика

Виной называют засушливую погоду

Вильнюс, 16 августа 2018, 18:05 — REGNUM  Последний раз столь высокие цены на электроэнергию не только в Литве, но и во всех странах Прибалтики, наблюдались в 2011 году, констатировал сегодня, 16 августа, литовский поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«В июле изменения цен на электроэнергию были обусловлены затянувшейся почти на весь месяц жаркой и сухой погодой не только в Балтийских странах, но и во всех других торговых зонах биржи Nord Pool. Из-за теплой погоды вырос спрос на электроэнергию и снизился уровень воды в резервуарах гидроэлектростанций, последствием чего стал рост объемов выработки электроэнергии на ископаемом топливе», — цитирует пресс-служба компании слова главы Elektrum Lietuva Мартинаса Гиги.

За месяц, в июле по сравнению с июлем, цена на электроэнергию в Литве составляла 54,56 евро за мегаватт-час, а в Латвии 54,55 евро за мегаватт-час — рост в обоих странах за месяц на 7%. В Эстонии цена составила 54,06 евро за мегаватт-час — рост на 13%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уже после повышения цен, с сегодняшнего дня 16 августа, полностью был остановлен электрокабель мощностью в 700 мегаватт между Литвой и Швецией NordBalt. Ремонт продлится 2,5 месяца, а отсутствие соединения, по мнению специалистов, повысит цены на электроэнергию ещё больше.

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Экономический кризис в Прибалтике
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