Среднемесячная зарплата тамбовчан в I полугодии выросла на 9,2%

Тамбов, , 18:01 — REGNUM В Тамбовской области среднемесячная заработная плата в январе-июне 2018 года достигла почти 25,7 тыс. рублей. Это на 9,2% выше, чем за аналогичный прошлогодний период, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики со ссылкой на данные Тамбовстата.

Темпы роста зарплат тамбовчан в первом полугодии обогнали инфляцию. По официальным данным, в I полугодии текущего года среднемесячная номинальная заработная плата увеличилась на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 25 666 рублей. Размер реальной заработной платы, рассчитанный с учетом роста потребительских цен, вырос на 6,8%.

Рост зарплат наблюдается у работников большинства видов экономической деятельности. Так, в сельском хозяйстве средняя зарплата превысила 27 тыс. рублей, у работников обрабатывающих производств — 26,4 тыс. рублей. Зарплата работников образования увеличилась на 13%, здравоохранения и социальных услуг — на 19%.

При этом по-прежнему самая низкая зарплата наблюдается у сотрудников гостиниц и предприятий общественного питания, административной деятельности и сопутствующих дополнительных услуг.

На недавнем оперативном совещании губернатор Александр Никитин обратил особое внимание на отставание коммерческого сектора от бюджетного по росту зарплат.

«Необходимо проработать этот вопрос с представителями коммерческих структур и сделать акцент на мерах, способствующих росту реальных доходов всех тамбовчан», — подчеркнул глава региона.

Росту доходов граждан должно способствовать создание новых высокооплачиваемых рабочих мест, сокращение неформальной занятости, легализация трудовых отношений. Отметим, что по итогам прошлого года регион обеспечил 100-процентное выполнение «майских указов» президента России по увеличению заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы. В текущем году ставится задача поддерживать их оплату труда на уровне рекомендованных соотношений. Кроме того, с 1 января этого года была проведена индексация зарплаты тех категорий бюджетников, которые не вошли в «майские указы».