В Чебоксарах пересматривают тарифы на тепло

Чебоксары, , 17:53 — REGNUM В столице Чувашии устанавливают тарифы на тепло в связи с расторжением договора аренды сетей с «Коммунальными технологиями» и приходом на рынок нового игрока — муниципального унитарного предприятия «Теплосеть». Соответствующий проект постановления разработала госслужба Чувашии по тарифам, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Согласно проекту, тарифы на тепловую энергию (мощность) для «Теплоэнерго» планируется установить для населения в размере 1759,97 руб/Гкал (с учётом НДС), для потребителей при отсутствии дифференциации тарифов по схеме подключения — в размере 1491,5 руб/Гкал. Тарифы на услуги по передаче телоэнергии, теплоносителя для потребителей от источника теплоэнергии ПАО «Т Плюс» предлагается установить на уровне 375,67 руб/Гкал, от источника тепловой энергии АО «Чебоксарское производственное объединение имени В.И. Чапаева» — в размере 548,88 руб/Гкал.

Данные тарифы в случае принятия будут действовать по 31 декабря 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года в Чебоксарах создали МУП «Теплосеть», уставной капитал предприятия — в 500 тыс. рублей. Учредителем компании выступила администрация Чебоксар, директором является Алексей Щепелев. Основной вид деятельности — «производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха». Данное решение принято в связи с расторжением долгосрочных договоров аренды муниципальных сетей с ООО «Коммунальные технологии», где время введена процедура наблюдения. Данное имущество будет эксплуатировать вновь созданная «Теплосеть».

7 августа на расширенном собрании депутатов глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков, говоря о подготовке к отопительному сезону, заявил, что «предстоит напряжённая, можно сказать авральная работа по обеспечению горячего водоснабжения и бесперебойного запуска тепла». Он подчеркнул, что «жители города не должны лишаться горячей воды и мёрзнуть зимой в холодных квартирах», «с этой целью создано муниципальное унитарное предприятие «Теплосеть».

Отметим, по данным госслужбы Чувашии по тарифам, на 2018 год тарифы на горячую воду, поставляемую ООО «Коммунальные технологии» потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) установлены следующие: для населения компонент на теплоноситель с 1 июля по 31 декабря — 44,08 руб/куб. м (с НДС), компонент на тепловую энергию — 1759,97 руб/Гкал (с НДС), для других потребителей за указанный период соответственно 37,36 руб/куб. м и 1491,5 руб/Гкал.

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