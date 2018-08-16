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«Газпром» с начала 2018 года увеличил добычу газа на 8,1%

Экономика

Объём добычи газа по состоянию на 15 августа составил 306,9 млрд кубометров

«Газпром» с начала 2018 года увеличил добычу газа на 8,1%
Иллюстрация: Gazprom.ru
Логотип компании «Газпром»

Москва, 16 августа 2018, 17:45 — REGNUM  ПАО «Газпром» за семь с половиной месяцев 2018 года увеличил добычу газа на 8,1% — до 306,9 млрд кубометров, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что за этот же период «Газпром» нарастил экспорт в дальнее зарубежье на 5,7%. По состоянию на 15 августа объём поставок достиг 125 млрд кубометров.

Согласно данным компании, поставки газа в Германию по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличились на 13,3%, в Австрию — на 44,3%, в Нидерланды — на 48,2%, во Францию — на 10,9%, в Хорватию — на 27,9%, в Данию — на 10,7%, в Польшу — на 6,7%.

Объём реализации газа на внутреннем рынке из ГТС с начала 2018 года увеличился на 5,3%.

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Газодобыча и транспортировка газа
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