«Газпром» с начала 2018 года увеличил добычу газа на 8,1%

Москва, , 17:45 — REGNUM ПАО «Газпром» за семь с половиной месяцев 2018 года увеличил добычу газа на 8,1% — до 306,9 млрд кубометров, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что за этот же период «Газпром» нарастил экспорт в дальнее зарубежье на 5,7%. По состоянию на 15 августа объём поставок достиг 125 млрд кубометров.

Согласно данным компании, поставки газа в Германию по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличились на 13,3%, в Австрию — на 44,3%, в Нидерланды — на 48,2%, во Францию — на 10,9%, в Хорватию — на 27,9%, в Данию — на 10,7%, в Польшу — на 6,7%.

Объём реализации газа на внутреннем рынке из ГТС с начала 2018 года увеличился на 5,3%.