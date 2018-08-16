В Казахстане объяснили причину пробки грузовиков на границе с Узбекистаном

Астана, , 17:28 — REGNUM Скопление грузовых автомобилей на пропускном пункте «Яллама» на казахстано-узбекской границе связано с ростом внешнеторговой активности Узбекистана, сообщает 16 августа агентство «Казинформ» со ссылкой на комитет государственных доходов Казахстана.

В ведомстве уточнили, что в связи с повышением торговой активности Узбекистана наблюдается рост транзитных перевозок через территорию Казахстана. В результате на границе возникла пробка до 100 автомобилей.

Для решения вопроса регулярно проводятся двусторонние встречи представителей таможенных ведомств двух стран. Кроме того, было направлено письмо в таможенные службы стран ЕАЭС для распределения грузов по нескольким пунктам пропуска.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых семи месяцев 2018 года внешний товарооборот Узбекистана составил $17,8 млрд, что на 24,2% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

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