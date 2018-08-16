Стоит ли верить цифрам Росстата о росте промышленного производства?

Москва, , 17:31 — REGNUM Официальная статистика роста промышленного производства в РФ вызывает всё больше сомнений в достоверности, считает экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев. Об этом он 16 августа заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя данные Росстата о темпах роста промпроизводства в июле 2018 года.

«С российской статистикой вообще происходит что-то странное, — констатировал Григорьев. — Как мы помним, при подведении итогов 2017 года Росстатомом разразился настоящий скандал, после которого ведомство было вынуждено корректировать свои же результаты. В итоге после корректировок рост того же промышленного производства в 2017-м оказался в два раза выше первоначальных оценок».

Как подчеркнул Григорьев, нечто схожее наблюдается и в этом году, когда в июне рост промпроизводства сильно замедляется, а затем опять резко возрастает.

«Наверное, подобные казусы объясняются методикой расчёта и получения данных, — предположил эксперт. — Вот только многим экспертам трудно отделаться от ощущения, что Росстат (как и некоторые другие ведомства) занимается «рисованием», улучшая реальную картину».

К сожалению, как пояснил Григорьев, это всё в общей канве государственной политики.

«Чиновники рапортуют о невиданных достижениях и всевозможных победах, безработица на бумаге оказывается рекордно низкой, средняя зарплата составляет чуть ли не 40 тысяч, а продолжительность жизни бьёт все мыслимые рекорды», — констатировал Григорьев.

Кроме того, он подчеркнул, что большинство граждан не разделяют подобного оптимизма и видят слегка другую ситуацию: стагнирующая экономика, падающий спрос, резкое сокращение социальных расходов, обострение внешнеполитических отношений.

«Складывается ощущение, что государственная пропаганда пытается убедить в достижениях не столько население (чьё мнение не так интересно), сколько себя, — уточнил Григорьев. — Так или иначе, для признания провала двадцати лет собственной политики нужно известное мужество и готовность приступать к переменам».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, июльский рост промышленного производства в России в годовом выражении — 3,9%. Ведомство также уточняет, что за январь—июль 2018 года рост составил 3,1%, если сравнивать с 2017 годом. Индекс промпроизводства за этот период достиг 103,1% в годовом выражении.

Также отметим, что, по итогам I квартала 2018 года, промышленное производство в России выросло на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

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