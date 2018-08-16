В Литве признались в зависимости от скандинавских АЭС

Вильнюс, , 17:03 — REGNUM Цена на электроэнергию в Литве не снизится даже после ремонта NordBalt, а виной тому общее положение как на рынке стран Прибалтики, так и из-за ремонта АЭС в скандинавских странах, признают литовские аналитики.

«В последнем квартале этого года и первом квартале будущего года (2019 года) цена на электроэнергию, как мы видим, точно будет выше, чем в такой же период год назад. Будет ли она ниже, чем сейчас (около 55 евро за мегаватт-час) — мы на это не очень рассчитываем. Она останется примерно на таком же уровне, а если воды будет меньше и ремонты атомных станций затянутся, тогда цена может быть и намного выше», — в интервью деловой газете Verslo žinios утверждает директор департамента развития и поддержки бизнеса компании Energijos tiekimas Диана Казакевич.

По ее словам, не исключается, что цена на электроэнергию может подскочить до 70 евро за мегаватт-час.

Директор компании Elektrum Lietuva Мартинас Гига говорит, что хотя погода может измениться — может стать более прохладной и дождливой — тем не менее «гидробаланс еще сильно отстает от многолетнего среднего показателя». Это, по его словам, означает, что дождливая погода должна сохраниться надолго, чтобы баланс в водных резервуарах гидроэлектростанций восстановился и мог создавать давление на цены на электроэнергию, отмечает литовское новостное агентство BNS.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva ранее зафиксировал резкий скачок цен на электроэнергию в Литве и Латвии. С 30 июля по 5 августа средняя цена на электроэнергию в Литве и Латвии составляла 61,17 евро за мегаватт-час. Это на 9,1% больше, чем неделей ранее. В Эстонии цены на электричество также подросли — до 59,48 евро за мегаватт-час, что на 7,4% больше, нежели за предыдущий отчётный период.

С декабря 2016 года, когда подводный кабель из Литвы в Швецию ввели в эксплуатацию, он выходил из строя уже 31 раз, а его поломки всегда взвинчивали цены на бирже NordPool. Если средняя цена в литовской зоне биржи NordPool составляла порядка 35 евро за мегаватт-час, то, по признанию специалистов, в пик потребления и во время поломок NordBalt она достигала 118 евро, а в утренние часы — 200 евро за мегаватт-час. Сейчас NordBalt на 2,5 месяца остановлен на ремонт.