Электрокабель между Литвой и Швецией выведен из строя на 2,5 месяца

Вильнюс, , 16:57 — REGNUM На ремонт на 2,5 месяца сегодня, 16 августа, отключен подводный электрокабель между Литвой и Швецией NordBalt, который являлся значимым проводником для электроэнергетики республики, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Компания Litgrid подчёркивает, что за время ремонта электросмычки мощностью 700 мегаватт будут заменены 120 наземных кабельных стяжек, из-за которых NordBalt за неполных два года работы аварийно отключался уже 31 раз. На литовской стороне заменят 22 стяжки, на шведской — 98.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с декабря 2016 года, когда подводный кабель из Литвы в Швецию ввели в эксплуатацию, он выходил из строя уже 31 раз, а его поломки всегда взвинчивали цены на бирже NordPool. Если средняя цена в литовской зоне биржи NordPool составляла порядка 35 евро за мегаватт-час, то, по признанию специалистов, в пик потребления и во время поломок NordBalt она достигала 118 евро, а в утренние часы — 200 евро за мегаватт-час.