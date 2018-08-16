Из-за ослабления рубля ждём удорожания грузовых авиаперевозок?

Москва, , 16:57 — REGNUM Около 80% всех авиакомпаний и авиаперевозчиков на российском рынке осуществляют свои лизинговые платежи в валюте. Об этом 16 августа корреспонденту ИА REGNUM рассказал руководитель отдела авиаперевозок группы компаний AsstrA Антон Сейчасов.

По его словам, между изменением курса валют и стоимостью грузовой авиаперевозки существует экспоненциальная зависимость. Важным фактором в этом случае становится и маршрут транспортировки.

Есть и другие факторы. Так, по словам Сейчасова, процесс авиаперевозки складывается из операционных затрат и небольшой дельты, которая в итоге станет доходом авиаперевозчика.

«Эти расходы в первую очередь состоят из лизинговых платежей, затрат на экипаж и поддержание лётной годности воздушного судна, оплаты страховки и топлива, — объяснил эксперт. — Примерно 80% всех авиакомпаний и авиаперевозчиков, с которыми мы работаем на российском рынке, осуществляют свои лизинговые платежи в валюте».

Кроме того, он подтвердил, что авиаперевозчик не сразу повышает стоимость своих услуг, а ждёт некоторое время, незаметно увеличивая цену, так как непонятно, каким будет курс. Это, по словам Сейчасова, обычная политика авиаперевозчиков.

«Никто не будет вести бизнес, понимая, что он приносит убытки, — добавил специалист. — Соответственно, компания старается заложить определённый бюджет на все эти валютные колебания».

Также он ответил на вопрос о том, произойдёт ли на рынке авиаперевозок снижение стоимости, если рубль укрепится.

«Для конечного потребителя эта разница не будет заметна, — объяснил Сейчасов. — Если в пассажирских перевозках этот процесс может происходить достаточно явно, то финальный потребитель услуг грузовых авиаперевозок сможет ощутить это с некоторым опозданием».

Резкого изменения, по словам эксперта, не ожидается.

«Если оно случится, то будет плавным, — заверил Сейчасов. — Переход на рублёвый расчёт — положительный тренд в отрасли».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 15 августа рубль продолжил своё восстановление, хотя общий фон торгов по валюте остался нейтральным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал аналитик ООО «Аналитический центр «Сэлсбери» Владимир Пейсатый. По его словам, ожидание серьёзных изменений на глобальных рынках влияет на настроения иностранных инвесторов, с российского валютного рынка вышло большинство желающих, поэтому сейчас все инвестбанки рекомендуют возвращаться к покупке отечественной валюты.

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