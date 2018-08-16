Четверг, 16 Августа 2018 года
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Международные резервы России за неделю сократились на $0,4 млрд

Экономика

Объём международных резервов на 10 августа составил $457,6 млрд

Москва, 16 августа 2018, 16:39 — REGNUM  Объём международных резервов России за неделю сократился на 0,1% и по состоянию на 10 августа составил $457,6 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

На 3 августа международные резервы составлял $458 млрд. Таким образом, за неделю их объём сократился на $0,4 млрд.

Как отмечается в сообщении регулятора, снижение показателя произошло «в результате отрицательной переоценки».

Напомним, за июль международные резервы России увеличились на $1,3 млрд, или 0,3%.

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Макроэкономика России
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