Владимирская область вернула «Газпрому» 600 млн рублей

Владимир, , 16:17 — REGNUM Владимирская область погасила задолженность в 600 млн рублей перед «Газпромом». Об этом глава области Светлана Орлова сообщила президенту России Владимиру Путину во время встречи 16 августа.

«На 600 миллионов снизили долги за газ, у нас идет реструктуризация с ними до 2023 года, и они нам — даже три спортивных объекта: Гороховец — стадион, Суздаль — стадион и Гусь-Хрустальный — ФОК. Это дает нам «Газпром», — сказала Светлана Орлова.

Также глава области сообщила, что из бюджета выделено 40 млн рублей для наращивания степени газификации регионов.

В ответ на это Владимир Путин отметил, что «это большие программы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года Владимирская область попала в число регионов, которые сорвали план реструктуризации долгов за газ. Об этом сообщал генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Кирилл Селезнев. По словам гендиректора компании, всего графики сорвали пять регионов — Чувашия, Владимирская, Смоленская, Псковская и Волгоградская области. По данным на 1 июля 2018 года, во Владимирской области был 41 должник за газ. Общая сумма задолженность составляла почти 2,375 млрд рублей.

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