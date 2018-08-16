В Югре предприятие выплатило работникам 43,7 млн долга по зарплате

Нягань, Югра, , 16:08 — REGNUM В Нягани (Югра) местное предприятие «Монтажное управление №5» уплатило рабочим долги по зарплате в размере более 43,7 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в окружной прокуратуре.

Долг возник за март-июнь. Без денег оставались 362 сотрудника. После представления прокуратуры задолженность была погашена.

Также АО «Монтажное управление №5» намерены привлечь к ответу за повторное нарушение срока выплаты заработной платы. Это административная статья. А в отношении директора предприятия следствие ведёт СКР. Уголовное дело возбудили по факту невыплаты зарплаты в течение более двух месяцев.