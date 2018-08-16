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Узбекистан предложил Индии организовать преференциальную торговлю

Экономика

Узбекистан также просит снизить пошлины на экспорт плодоовощной продукции

Ташкент, 16 августа 2018, 16:13 — REGNUM  Заместитель председателя правительства Узбекистана Сухроб Холмурадов предложил членам узбекско-индийской межправительственной комиссии создать рабочую группу, которая займется подготовкой соглашения о преференциальной торговле, сообщает 16 августа издание Kun.uz.

Холмурадов также попросил индийскую сторону рассмотреть вопрос о снижении таможенных пошлин на плодоовощную продукцию из Узбекистана. Заместитель главы правительства выразил надежду на снятие запрета на импорт винограда, яблок, дынь, граната и перца.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе заседания узбекско-индийской межправительственной комиссии стороны отметили, что планируют в ближайшее время довести взаимный товарооборот до $1 млрд.

Читайте ранее в этом сюжете: Индия и Узбекистан планируют довести взаимный товарооборот до $1 млрд

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Экономика Узбекистана
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